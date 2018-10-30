Gine İşbirliği ve Afrika Entegrasyonu Bakanı Keita: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrası Türkiye Gine’nin ayrıcalıklı ortağı haline geldi

Türkiye'nin insani ve girişimci dış politikası ışığında Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Hatice Nur Sağman, Gine Sosyal İşler ve Kadınların Teşviki ve Çocuk Bakanı Mariama Sylla ile cumartesi günü Gineli yoksul ailelerin çocuklarının okul sonrası eğitimlerine destek veren Fonbale Vakfı'nı ziyaret etti.

Maarif Vakfı, THY, Türk iş insanları ve büyükelçilik mensupları ile vatandaşların da katıldığı ziyaret sırasında, Türk Op. Dr. Mustafa Yazar, çocukların göz kontrollerini yaptı.

Çocuklara ikramda bulunan heyet ayrıca kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Gine kökenli Türk sanatçı Melis Camara Sökmen ve grubu, çocuklarla müzik atölyesi yaptı. İsminin açıklanmasını istenmeyen bir Türk iş insanı da Fonbale Vakfı'nın 1 yıllık kirasını karşıladı.

Melis Sökmen ve grubu, Afrikalı ünlü grup Bembeya Jazz National ile halka açık bir mekanda sahne aldı. Türk vatandaşlarının da büyük ilgi gösterdiği konserde Batı Afrika'ya özgü "kora" enstrümanı virtüözü Kandia Kora da konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

Büyükelçi Sağman, pazar günü de Gençlik ve Gençlerin İstihdamı Bakanı Mouctar Diallo ile başkentteki Kaloum Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Bir Türk firması etkinlikte gençlere Türkiye ve Gine temalı tişörtler dağıtırken, Türk restoranı da ikramlarda bulundu. Ziyaret sırasında, Gine dans ve müziklerini icra eden Bassikolo dans ve ritm grubu ile Melis Sökmen ve grubu hep birlikte sahne aldı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yoğun katılım sağlanan resepsiyonla son buldu. Resepsiyona, aralarında Cumhurbaşkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Muhammed Diané, Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı Cheick Sako, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı ve Sanayi Bakanı Tibou Kamara, Gine Meclis Başkanı Claude Kory Kondiano'nun da bulunduğu 10 bakan katıldı. Resepsiyonda çok sayıda üst düzey Gineli bürokratın ve yabancı ülkelerin temsilcileri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşma yapan Büyükelçi Hatice Nur Sağman, Erdoğan'ın 3 Mart 2016'da Gine’ye yaptığı resmi ziyaretle ivme kazanan ikili ilişkilerin görev yaptığı 3 yıl boyunca izlediği seyir hakkında bilgi verdi.

Sağman, Gine makamlarına gösterdikleri iş birliği nedeniyle teşekkür etti.

"Erdoğan'ın ziyaretiyle Türkiye Gine'nin ayrıcalıklı ortağı oldu"

Gine İşbirliği ve Afrika Entegrasyonu Bakanı Djene Keita, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sonrası Türkiye, Gine’nin ayrıcalıklı ortağı haline gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye’nin dünyanın 15'inci Avrupa’nın da 7'nci büyük ekonomisi olduğunu dile getiren Keita, iki cumhurbaşkanı arasındaki dostane ilişkilerin iki ülke arasındaki ilişkilere yansıdığını vurguladı.

Keita, Büyükelçi Sağman’ın çok büyük azimle ikili ilişkileri derinleştirmek için çaba sarf ettiğini, görevinin sona ermesi nedeniyle Gine'den ayrılacak olsa da her zaman Ginelilerin gönlünde kalacağını ifade etti.

Türk vatandaşlarının ve Gineli iş insanlarının da yoğun ilgi gösterdiği resepsiyonda Melis Sökmen ve grubu Gineli sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı. Gineli sanatçılar görevi sona ermekte olan Büyükelçi Nur Sağman için besteledikleri şarkıyı seslendirdi.