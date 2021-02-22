İSTANBUL 11°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2021 Pazartesi / 10 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0048
  • EURO
    8,5092
  • ALTIN
    404.905
  • BIST100
    1564.88
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Girdiği villada uyuya kalan hırsızı komşular yakaladı
Güncel

Girdiği villada uyuya kalan hırsızı komşular yakaladı

Bursa'da girdiği villada uyuyakalan hırsızlık şüphelisi, Almanya'da yaşayan ev sahibinin kontrol etmelerini istediği komşular tarafından bulunup, bağlanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheli polise teslim edilirken bölgedeki 3 villanın soyulduğu öğrenildi.

DHA22 Şubat 2021 Pazartesi 13:19 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:19
ABONE OL

İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan villada hırsızlık yaşanmasından şüphe eden çevre sakinleri Almanya'da yaşayan ev sahibi Kemal D.'ye ulaştı. Villa sahibi de 3 komşusundan evi kontrol etmelerini istedi. 3 komşu kontrol için girdikleri villanın üst katındaki yatak odasında A.C. isimli şüpheliyi uyurken buldu. Komuşar, şüpheliyi, çamaşır ipi ile bağlayıp, polisi aradı. Yakalanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

"Beni üç, dört kişi buraya bırkaıp, gelip alacağız dediler" diye konuşan şüpheli gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü götürüldü. Bölgede toplam 3 villanın soyulduğu ortaya çıktı. Eşyaların darmadağın edildiği villalardan televizyon gibi elektronik eşyaların çalındığı belirlendi.

Polis ekipleri, soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.