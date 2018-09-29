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Giresun Jandarma Bölge Komutanlığındaki darbe girişimi davasında 2 kişi ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılanan 5 askeri personelden 4'ü ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

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Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan 5 askeri personelden 4'ü ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.
 
Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski Giresun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Erol Çetin, eski Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Kurmay Binbaşı Ayhan Yalçın, eski Bulancak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şenol Tayan ile meslekten ihraç edilen Teğmen Mustafa İşcen ve Astsubay V.Y. getirildi.
 
Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki son görüşünün ardından son savunmaları alınan sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.
 
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanıklardan Yalçın ve Tayan'ı "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Çetin'i "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 10 yıl 6 ay ve İşcen'i ise 9 yıl hapse çarptırdı.
 
Heyet, diğer sanık V.Y'nin beraatine karar verdi.
 
Giresun'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmada söz konusu 5 asker, 19 Temmuz 2016'da gözaltına alınmıştı.

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