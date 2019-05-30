Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun rektörlük görevinden istifa ettiğini sosyal medyada açıklamasının ardından yaptığı açıklamada "Üniversitemiz için hayırlısı neyse o olsun. Biz bugüne kadar en iyi şekilde görevimizi yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.