Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun rektörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.
- İHA
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun rektörlük görevinden istifa ettiğini sosyal medyada açıklamasının ardından yaptığı açıklamada "Üniversitemiz için hayırlısı neyse o olsun. Biz bugüne kadar en iyi şekilde görevimizi yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
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