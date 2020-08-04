İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ağustos 2020 Salı / 14 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9507
  • EURO
    8,2289
  • ALTIN
    441.551
  • BIST100
    1122.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Giresun'da iki köyde karantina uygulaması başlatıldı
Güncel

Giresun'da iki köyde karantina uygulaması başlatıldı

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Kurugeriş ve Çalkaya köylerinde Kovid-19 önlemleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

AA04 Ağustos 2020 Salı 11:31 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 11:31
ABONE OL

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, her iki köydeki koronavirüs vakaları nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ikinci bir emre kadar karantina uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Taner Tengir, Kaymakamlık başta olmak üzere, belediye, toplum sağlığı merkezi, jandarma ve diğer kurumlarla köylerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Tengir, fındık hasat sezonu olması dolayısıyla her iki köyde yaşayan vatandaşların köy içerisinde tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirebileceğine dikkati çekerek, köyler arasında ziyaret, misafirlik ile köylere giriş ve çıkışa izin verilmeyeceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.