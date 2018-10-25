Giresun'da kar yağışı başladı

Sahil kesimde yağmurun etkili olduğu kentte, yüksek rakımlı bölgelere de mevsimin ilk karı düştü.

Giresun İl Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk ve yağmurlu havanın, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktığını söyledi.

Taşkın, yağış durumunu yakından takip ettiklerini ve yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Abdullah Önal da yayla, oba ve yüksek kesimlerdeki köylerin beyaza bürünmeye başladığını ifade etti.

Önal, kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar ulaştığını bildirdi.