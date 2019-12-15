14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Giresun'da patlama: 4 kişi yaralandı

Giresun'un Doğankent ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Mahallesi'ndeki bir evde mutfak tüpünden sızan gaz kaçağı sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlamada, Ö.K, S.S, E.D. ve S.Ö. yaralandı.

Çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tirebolu ve Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

IMF ile gizli görüşen ekipteki İP´li Yılmaz, lobiciliğe başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den ilginç 'yaptırım' çıkışı: Savaşın bir alternatifi

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den ilginç 'yaptırım' çıkışı: Savaşın bir alternatifi

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye büyük katkı

Fenerbahçeli yıldız 2 ay yok

Fenerbahçeli yıldız 2 ay yok

Libya'ya asker gönderilecek mi? Önemli açıklama

Libya'ya asker gönderilecek mi? Önemli açıklama

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak

İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak

Komşusuna 'gürültü yapmayın' diye mesaj attı, dehşeti yaşadı

Komşusuna 'gürültü yapmayın' diye mesaj attı, dehşeti yaşadı

2 saat sürdü, sezaryenle 16 yavru doğurdu

2 saat sürdü, sezaryenle 16 yavru doğurdu
 

POPÜLER HABERLER

TSK´nın gücüne güç katacak, teröristler Kamikaze İHA ile avlanacak

TSK´nın gücüne güç katacak, teröristler Kamikaze İHA ile avlanacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA