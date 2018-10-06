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Giresun'da terör operasyonu: 1 tutuklu

Alucra ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

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Giresun'un Alucra ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
 
Alınan bilgiye göre, Aydınyayla köyünde teröristlere yardım ve yataklık yaparak para karşılığı yiyecek temin ettikleri öne sürülen F.Ö. (28) ve A.K. (16), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ö. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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