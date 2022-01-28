Giresun'daki ''Duroğlu Varyantı Projesi'' yarın hizmete giriyor

AA 28 Ocak 2022 Cuma 14:48 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 14:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Giresun'da gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında öne çıkan projelerden birinin Duroğlu Varyantı olduğu belirtildi.

Güzergahın Duroğlu beldesi geçişinde inşa edilen 1653 metrelik proje kapsamında, 90 metre uzunluğunda 3 açıklıklı Duroğlu Varyant-1 Köprüsü, 1318 metrelik Duroğlu Tüneli ve 120 metrelik 4 açıklıklı Duroğlu Varyant-2 Köprüsü'nün bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Yolun 20,9 ile 24'üncü kilometreleri arasındaki 3,1 kilometrelik kesiminde 77 metrelik Yusufoğlu-1 Köprüsü, 93 metrelik Yusufoğlu-2 Köprüsü, 330 metrelik Dereli Tüneli ve 61 metrelik Dereli-2 Köprüsü ile aynı güzergah üzerinde yer alan 38 metrelik Akkaya Köprüsü tamamlandı." bilgisi verildi.

Açıklamada, Giresun-Soğukpınar Yolu'nda yapımı tamamlanan 143 metrelik Gelevera Köprüsü, 68 metrelik Cebeci Köprüsü, 25 metrelik Fındıklı-1 Köprüsü, 79 metrelik DSİ Gelevera Köprüsü ve 109 metrelik Gürağaç Köprüsü'nün de hizmete alınacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Varyant projesiyle Karadeniz sahilinden iç kesimlere uzanan güzergahtaki transit trafik, Duroğlu yerleşkesinin dışına alınarak, güvenli, konforlu ve kesintisiz trafik akışı tesis edildi. Beldenin kara yolu bağlantısı, giriş ve çıkış noktalarındaki kavşaklarla sağlandı. Projeyle zamandan 4,2 milyon lira, akaryakıttan 2,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 6,3 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon salınımı 438 ton azaltılacak. Güzergahta ulaşım güvenli hale gelecek. Ayrıca, güzergahtaki turistik, ticari ve ekonomik hareketliliğin artmasıyla bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunulacak. Yerli ve yabancı turistlerin Karadeniz yaylalarına ulaşımı kolaylaşacak."

- Selden hasar gören köprüler tamamlandı

Selden hasar gören köprülere ilişkin çalışmalara da değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"22 Ağustos 2020'de Giresun'da yaşanan sel felaketinde hasar gören Altışehitler Köprüsü'nde 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren çalışmalara başladık. Altışehitler Köprüsü'nü 70 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak 30 Aralık 2020'de trafiğe açtık. Sel felaketinde hasar alan bir diğer köprü Dereli Köprüsü'nü de en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Kışın zorlu şartlarında vatandaşımızın güvenli, hızlı ulaşımını sağlamak için Eğribel Tüneli'nin tek tüpünü ulaşıma açtık. Güzergah 6,5 kilometre kısaltılarak, zamandan 20 dakika tasarruf sağlandı."

Açıklamada, sadece kara yollarında değil diğer ulaşım alanlarında da yatırımlar yapıldığı belirtilerek, "Çeşitli ebatlardaki 60 teknenin ihtiyacına cevap verecek Espiye Adabük Balıkçı Barınağı'nı yaptık. Giresun Balıkçı Barınağı'nın yapımına başladık. 200 balıkçı teknesi kapasiteli barınağın yapım çalışmalarına devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.