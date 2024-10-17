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Giresunspor'da Tolga Seyhan ile yollar ayrıldı

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor, sportif direktör Tolga Seyhan ile yollarını ayırdı.

17 Ekim 2024 Perşembe 01:41 - Güncelleme:
Giresunspor'da Tolga Seyhan ile yollar ayrıldı
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Giresunspor, Sportif Direktör Tolga Seyhan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Seyhan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Seyhan'a Giresunspor için gösterdiği çaba ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Giresunspor'un açıklamasında, "Sportif Direktörümüz Tolga Seyhan ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Giresunsporumuz için göstermiş olduğu çaba ve vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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