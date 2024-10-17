Giresunspor'da Tolga Seyhan ile yollar ayrıldı

Giresunspor, Sportif Direktör Tolga Seyhan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Seyhan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Seyhan'a Giresunspor için gösterdiği çaba ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Giresunspor'un açıklamasında, "Sportif Direktörümüz Tolga Seyhan ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Giresunsporumuz için göstermiş olduğu çaba ve vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.