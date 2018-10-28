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Giresun'un Espiye ilçesinde denize düşen genç boğuldu

Alınan bilgiye göre, Sefa Çelik (17) dün akşam saatlerinde sahildeki kayalıklardan denize düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik, AKUT ile Giresun İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Gencin cansız bedeni sabah saatlerinde ekipler tarafından bulundu.

Çelik'in cesedi, otopsi için Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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