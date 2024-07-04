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  • Girilmesi yasak olan barajda yüzen 13 kişiye 26 bin lira ceza kesildi
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Girilmesi yasak olan barajda yüzen 13 kişiye 26 bin lira ceza kesildi

Bolu'da elektrik akımına kapılma tehlikesi nedeniyle girilmesi yasak olan baraja giren 13 kişiye 26 bin 676 lira ceza kesildi.

DHA4 Temmuz 2024 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
Girilmesi yasak olan barajda yüzen 13 kişiye 26 bin lira ceza kesildi
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Merkeze bağlı Çaygökpınar köyü mevkisindeki, suyunun berraklığı ve çevre güzelliğiyle sosyal medyada ünlenen baraja bazı vatandaşların yüzmek için girdiği yönünde şikayetler üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Elektrikli su pompası nedeniyle suya girenlerin elektrik akımına kapılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu barajda önlemler alınırken, barajın çevresi dikenli tellerle kapatıldı.

26 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Önceki gün ise barajın kilitli kapısını kırıp yüzmek için içeriye giren 13 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. 13 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 26 bin 676 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekiplerinin, yasaklı olan su barajıyla ilgili denetimlerini sıklaştırılacağı belirtildi.

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