Girişim dünyası Take Off İstanbul'da buluşacak

Take Off İstanbul'un teknoloji ve gelecek odaklı sahnesi; yenilikçi fikirleriyle ilham veren konuşmacıları ve sektörel trendleri konu alan panelleri ile dikkat çekiyor. Finale kalan girişimlerin büyük ödül için yarıştığı sunumları da bünyesinde barındıran zirve, uluslararası network imkanıyla girişimlere şirketleşme ve girişimlerini başarı hikayelerine dönüştürme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda zirvede girişimci ve sponsor firmaların stantlarında farklı ürünleri deneyimleme şansı bulacak olan ziyaretçileri heyecan verici içerikler bekliyor.

Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu etkinliğe kayıtlar https://mth.tc/takeoff2023 adresi üzerinden yapılıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde, 43 kurumun iş birliği ile düzenlenen zirve girişim hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.