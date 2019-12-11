Girit Adası'nda deprem
Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de Ege Denizi'nde Girit Adası'nın kuzey doğusu ile Kasos Adası'nın güney batısı açıklarında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Yaklaşık 22 kilometre derinlikteki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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