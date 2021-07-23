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Girit Adası'nın güneydoğusunda Suriyeli mültecileri taşıyan tekne battı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Girit Adası'nın güneydoğusunda Türk arama kurtarma sahasında 45 Suriyeli mülteciyi taşıyan teknenin battığını bildirdi.

AA23 Temmuz 2021 Cuma 11:21 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 11:23
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Bakanlıktan alınan bilgiye göre, dün saat 21.10'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen ihbarda, söz konusu saha içinde bir teknenin battığı belirtildi.

Olay yerindeki Türk sahipli ticaret gemisinin yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, yaklaşık 45 Suriyeli mültecinin bulunduğu 12-15 metre boylarında teknenin İtalya'ya gitmek için seyir yaptığı sırada yakıtının bittiği ve ağır hava şartları nedeniyle battığı bilgisine ulaşıldı.

31 göçmen bölgedeki Türk sahipli gemi tarafından, 5 kişi de Yunanistan'a ait helikopterce kurtarılırken, diğer kazazedeleri arama kurtarma faaliyetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 fırkateyn, 1 deniz karakol uçağı ve 4 ticaret gemisiyle devam ediyor.

Yaşanan olay için Gelibolu ve Gökova fırkateynleri yönlendirilirken, Gelibolu fırkateyni öncülüğünde, olay koordinatı merkez olmak üzere 20 NM yarı çapı alanda arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.

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