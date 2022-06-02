Gitarlı hemşire hasta miniklerin yüzünü güldürüyor

Muş Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde çalışan Dal, aynı hastanede görev yaptığı arkadaşı Evde Bakım Teknikeri Bedriye Eminoğlu ile boş zamanlarında serviste çocuklara gitar ve bağlama eşliğinde şarkılar söylüyor.

Haftanın belirli günlerinde gitarıyla işe gelen Dal, serviste tedavileriyle yakından ilgilendiği çocuklara ve hasta yakınlarına müzik dinletisiyle moral veriyor.

Dal, AA muhabirine, çocukluk hayali olan mesleğini çok sevdiğini ve 2 yıldır Muş'ta görev yaptığını söyledi.

Uzun zamandır hobi olarak gitar ve saz çaldığını anlatan Dal, şunları dile getirdi:

"Enstrümanlarımla işe geliyorum. Serviste boş zamanlarımızda çocuklara şarkılar söylüyoruz ve eğleniyoruz. Onlarla çok güzel vakit geçiriyoruz. Tedavilerini asla aksatmıyoruz. Bunu yerinde ve zamanında yapıyoruz. Mesleğimi ve hobilerimi çok seviyorum. Çocuklara iğne yaptığımızda korkuyorlar, farklı bir algı oluşuyor aramızda. Yaptığımız bu etkinliklerle onları güldürmeyi ve ön yargılarını kırmayı başarabiliyoruz. Çocukların gözündeki gülümsemeyi, görmek çok güzel bir duygu. İş hayatındaki yorgunluğumuzu atmış oluyoruz."

Hastanede tedavi görmenin çocuklarda ayrı bir stres yarattığını belirten Dal, "Bu stresi yenmek amacıyla güzel şeyler yapıyoruz. Çocuklar ve hasta yakınları bu etkinliğimizden çok memnun. Bundan sonraki süreçlerde daha iyi iletişim kurabildiğimizi fark ettim. Bu stresi beraber yenmek hastalara ve yakınlarına iyi geliyor." dedi.

Çocuklardan Demhat Akpolat ise "Hemşire ablalar bize şarkı söyledi, çok mutlu olduk. İlk defa hemşire ablaların şarkı söylediğini gördüm. Bir daha söylemesini istedim. Annemle beraber izledim, çok sevindim." diye konuştu.

Çocuğu hasta olan anne Cansu Çelen de hemşirelerin mini konserinden etkilendiğini çok memnun kaldıklarını belirterek, "İlk defa böyle bir destekle karşılaştım. Çocuğumla beraber hemşireleri dinledik. Hemşire arkadaşlara çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.