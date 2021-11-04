GİV Başkanı Koç: Zirveyle amacımız; Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek

AA 4 Kasım 2021 Perşembe 14:59 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 14:59

GİV Başkanı Mehmet Koç, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününü, AA muhabirine değerlendirdi.

Konya'nın önemli bir zirveye ev sahipliğini anımsatan Koç, "Zirveye 670 müracaat oldu. Arkadaşlarımız kısa listesini yaptı ve 100 firma ve girişimciyi, stant açmaya davet ettik. İki günde 10 bin insanın katıldığı etkinlikte; yatırımcıya, girişimciye ve ziyaretçiye projelerini anlatan bu insanlar, organizasyonun özüdür." diye konuştu.

- ZİRVEYE 40 İLDEN GİRİŞİMCİ VE İŞ DÜNYASINDAN TEMSİLCİ KATILDI

Koç, zirveye ilişkin önemli hedef koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Zirveyle amacımız; Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek. Burada 40 ilden girişimci ve iş dünyasından temsilci yer alıyor. Bu kültürün yayılmasını sağlamak, gençler arasında kariyer planlamasında öncelik haline getirmek hedeflerimiz arasında bulunuyor. Türkiye'de bundan 10 yıl önce 'girişimcilik fuarı' diye bir şey yoktu ama bugün gençlerin buraya çok büyük ilgi gösterdiğine şahit oluyoruz. Girişimciliğin gençlerimizin yavaş yavaş gündemine girdiğini ve bu zirvenin karınca kararınca amaca hizmet ettiğini düşünüyorum."

- "GENÇLERDEN EN AZ YÜZDE 10'UNUN FİKRİ GİRİŞİMCİLİĞE KAYMIŞTIR"

Zirveye katılımı ve ziyaretçilerin ilgisine değinen Koç, "Buraya katılan gençlerden en az yüzde 10'unun fikri girişimciliğe kaymıştır. Bizim için en büyük kazanım bu. Hedefimiz buradan en az 25 firma çıkması. İlerleyen yıllarda bu fuarlara daha çok iş insanı ve girişimcinin katılmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen, sergi ve ödül töreninden oluşan zirve, oturumlarla fikir önderlerini ağırlıyor.

Girişimcilik ekosistemine değer katmak, girişimcileri bilgilendirmek, fikir ve projeleri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirerek projelerin ticarileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen zirve, ödül töreniyle son bulacak.