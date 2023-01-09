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Gizemli hayırsever Çorum'da ortaya çıktı! 97 kişinin borcunu ödedi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir hayırsever, 10 mahalle bakkalına borcu olan 97 vatandaşın 85 bin lira tutarındaki borcunu kapattı. Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, 'Bu hayırsever iş adamlarının çoğalmasını canı gönülden bekliyoruz. Biz Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odası olarak güven sağladık. Bu insanlar bize destek oluyor, biz de vatandaşa destek oluyoruz.' dedi.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
Gizemli hayırsever Çorum'da ortaya çıktı! 97 kişinin borcunu ödedi
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İlçe merkezindeki 10 bakkalı ziyaret eden iki kişi, veresiye defterindeki borçların hesaplanmasını istedi.

İki kişi, temsil ettikleri hayırseverin kimliğini gizli tutma şartıyla 10 bakkala 85 bin lira tutarında ödeme yaptı.

Bakkallar da vitrinlerine, veresiye borçlarının kapatıldığına dair afiş astı.

"85 BİN LİRA BORCU KAPATMIŞ BULUNMAKTADIR"

Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, AA muhabirine, hayırsever kişinin her yıl ortaya çıktığını söyledi.

Hayırseverin çok güzel bir iş yaptığını dile getiren Aşutoğlu, "Gizemli hayırsever iş adamımız bu senede aracı vesilesiyle Sungurlu'dan saygıdeğer iki tane abimizle 10 tane bakkalımızda, 97 vatandaşımızın 85 bin lira borcunu kapatmış bulunmaktadır. Bu hayırsever iş adamlarının çoğalmasını canı gönülden bekliyoruz. Biz Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odası olarak güven sağladık. Bu insanlar bize destek oluyor, biz de vatandaşa destek oluyoruz. Bu vatandaşlarımızın artmasını istiyoruz, gururlanıyoruz." dedi.

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