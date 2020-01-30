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Gizemli virüse 'Koca Yusuf' operasyonu! Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

Çin'in Vuhan kentindeki Türkleri ülkeye getirecek, ambulansa dönüştürülen A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.

HABERİN
GALERİSİ
AA30.01.2020  12:58 - Güncelleme: 30.01.2020  13:05

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı, Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.

Gizemli virüse 'Koca Yusuf' operasyonu!

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

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YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.

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