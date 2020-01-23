İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9194
  • EURO
    6,5643
  • ALTIN
    296.348
  • BIST100
    123323
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Marketçiyi bıçaklayıp, para ve sigara gasp eden firari, gizli bölmede yakalandı
Güncel

Marketçiyi bıçaklayıp, para ve sigara gasp eden firari, gizli bölmede yakalandı

KONYA'da girdiği marketteki iş yeri sahibini bıçaklayıp, para ve sigaraları alarak kaçan cezaevi firarisi Çağrı Öz (29), saklandığı evde televizyon dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. 3 farklı suçtan da hakkında yakalama kararı olduğu belirtilen Öz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA23.01.2020  10:37 - Güncelleme: 23.01.2020  10:37

Olay, 1 Ocak Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Gazanfer Caddesi'nde meydana geldi. Markete gelen Çağrı öz, iş yeri sahibi Hüseyin Saim Ünlü'den, kendisine 5 bin lira para vermesini istedi. Olumsuz cevap alan Öz, Ünlü'yü, iş yerini yakmakla tehdit etti. Çağrı Öz, daha sonra cebinden çıkardığı bıçakla Ünlü'yü sol dizinden bıçakla yaraladıktan sonra cebindeki 3 bin lira para ile raflardaki yaklaşık 2 bin lira değerindeki sigarayı alıp kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Saim Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Çağrı Öz'ün cezaevinden arkadaşı Mevlüt T.'nin Meram ilçesi Ziya Barlas Mahallesi'ndeki evinde olabileceği bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen polis, Öz'ü televizyon dolabının arkasında, gizli bölmede saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Hakkında, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve 2 yağma suçundan yakalama kararı bulunan Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler
Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti
Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı
Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı

İsrail, Kudüs'teki meydanı Rusya'ya devretti
İsrail, Kudüs'teki meydanı Rusya'ya devretti

İsrail, Kudüs'teki meydanı Rusya'ya devretti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.