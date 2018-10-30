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Gizli captagon tüneline baskın

Avrupa’dan Ortadoğu’ya uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen zehir tacirlerine Mersin polisi geçit vermedi. Mersin’de bir depoya düzenlenen operasyonda, gizli tünelde ve büyük silindir boruların içerisinde 1 milyon 958 bin 700 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Mersin’de bir depoya düzenlenen operasyonda zemini balyozla kıran polis ekipleri, borulara gizlenmiş 1 milyon 958 bin uyuşturucu hap buldu. Avrupa’dan Türkiye’ye sokulan uyuşturucu hapların Ortadoğu’ya gönderilmek istendiği öğrenildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir yürüttükleri bir operasyonu başarı ile tamamladı. 

İHBAR HAREKETE GEÇİRDİ

Avrupa’dan Türkiye’ye captagon uyuşturucu hap getirildiği istihbaratını alan narkotik ekibi, harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle uyuşturucu hapları çeşitli yollar ve yöntemlerle Ortadoğu ülkelerine göndermeye hazırlandığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlatan ekipler, uzun süreli takip çalışmalarına başladı. 27 Ekim cumartesi günü tamamlanan operasyonda takip edilen 6 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alınırken ifadeler doğrultusunda suç örgütüne ait bir depoda arama yapıldı. 

NEME KARŞI ÖZEL MADDE

Örgüt, yurt dışından Mersin’e getirdikleri uyuşturucu hapları deponun zemininde bulunan gizli tünelde çuvallar ve büyük silindir boruların içerisine sakladığını belirleyen ekipler, balyozlarla burayı kırarak uyuşturucu hapları buldu. Gizli tünelde çuvallar ve büyük silindir borular içerisinde 326 kilo 450 gram ağırlığında 1 milyon 958 bin 700 adet captagon ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin hapların nemlenmesini önlemek için çuval ve silindirlerin içine özel madde döktüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken örgütün yurt içi ve dışı bağlantıları da belirlenmeye çalışılıyor.

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