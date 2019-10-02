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Gizli tanık anlattı, Kaşıkçı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı cinayetinin birinci yılında, cesedin başkonsolosun rezidansında nasıl buharlaştığına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. İstihbarat raporunda rezidans görevlisi olduğu belirtilen bir gizli tanık anlattı: Tandırı yaktırıp beni kovdular.

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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yaşanan Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği 2 Ekim 2018'de konsolosluk rezidansındaki tandırı yakmak üzere bir çalışanın çağrıldığı ortaya çıktı.
 
Üst makamlara sunulan bir istihbarat raporunda yer alan tanık anlatımlarında, kritik ayrıntılar bulunuyor. Raporda, Kaşıkçı'nın 15 kişilik infaz timi tarafından öldürüldüğü, cesedinin parçalara ayrıldığı, daha sonra 5 valize konularak bir minibüs ile başkonsolosluğun ikametine götürüldüğü bilgileri yer alıyor. Raporda, herkesin merak ettiği 'Cesede ne oldu?' sorusuna cevap olacak ayrıntılar var. 
 
İşte detaylar:
 
* Raporda gizli tanığın başkonsolosluktaki şoförler odasında oturduğu esnada telefonunun çaldığı, santraldeki görevli memurun aradığı, hızlıca dönemin Başkonsolosu Muhammed El Uteybi'nin konutuna geçmesini istediği bilgisi yer alıyor.
 
* Gizli tanığa, 'Mühendisler gelmiş, konuta geçecekmişsin' denildi. Tanık hemen konuta gitti. Havuzun bulunduğu arka kapının olduğu tarafta bir hareketlenme olduğunu gözlemledi. O esnada bahçe içerisinde çay kahve içmek için kullanılan ahşap evden 1-2 kişi, mutfak tarafından 1-2 kişi, salondan 2 kişi olmak üzere her taraftan insan geliyordu. Bu kişiler tanıktan havuz tarafında bulunan tandırı yakmasını istediler. Tanık, tandıra baktığında tandırın daha önce infaz timi tarafından yakılmaya çalışıldığını anladı. Ancak tim, havalandırma kapağı kapalı olduğu için tandırı yakmayı başaramamıştı.
 
* İnfaz timi görevlileri tandırı yakmak için tanıktan odun getirmesini istediler. Tanık, tandırın içine birkaç tane odun koydu. Odun koyarken timden birisi ona yardım etti. Tanık konuta ilk gittiğinde ise bahçede bir mangalın yakılmış olduğunu görmüştü. Yerde bol miktarda şişe geçirilmiş vaziyette et ve sebze duruyordu.
 
* Tanık tandırı yaktıktan sonra etraftakiler telaş içinde sağa sola koşturdular. İnfaz timi üyeleri cesedi koymaları gerektiğini vücut diliyle birbirlerine anlatmaya çalıştılar. Hatta tanığa 'Bir an önce yak git dercesine aceleci bir tavırla 'Bir problem yok, sen gidebilirsin' dediler. Tanık ise konutu terk etti.
 
KİMYASAL MADDE İLE YIKANMIŞ
 
* Tanık, tandırı yakarken etrafında bulunan mermer parçalarının renginin değiştiğini gördükten sonra kezzap, çamaşır suyu vb. kimyasal madde ile yıkanmış olabileceğini düşündü. Tandır kapağının altındaki mermer parçasının da parçalanmış olduğunu gördü.
 
* Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra rezindansa getirildiği anlara ilişkin ise tanık, saat 14:30-15:00 sıralarında güvenlik odasındaki Faruk isimli görevliye telefon geldiğini, bu kişinin görüşme sonrası panikleyerek hızlı bir şekilde güvenlik odasına gidip kumandayı aldıktan sonra konutun garaj kapısını açmaya çalıştığını ancak kumandayla kapının açılmadığını kaydetti. Garajın önünde siyah renkli minibüs duruyordu. Tanık garajın kapısını manuel olarak açmak için garajın içerisine girmek istediği sırada Faruk isimli kişi kendisine 'İçeriye giremezsin' dedi.
 
RESTORANDAN PİŞMEMİŞ KEBAP ALDILAR
 
Yeni istihbarat raporunda ayrıca infaz timi üyelerinin et siparişi verdiği restoranın bir çalışanın anlatımlarına da yer verildi. Bu tanık da cinayet günü Arapça konuşan bir şahsın restorana gelerek çiğ halde 5 porsiyon acılı kebap, 5 porsiyon acısız kebap, 6 porsiyon terbiyeli şiş, 6 porsiyon piliç şiş, 5 porsiyon kuzu pirzola aldığını açıkladı. Restorana gelen şahsın etleri çiğ şekilde alması dikkat çekici bulundu. Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin tandırda yakılarak yok edilmiş olma ihtimali daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda da yer almıştı.
 
(Sabah)

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