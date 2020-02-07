İSTANBUL 4°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9896
  • EURO
    6,5696
  • ALTIN
    301.747
  • BIST100
    121884
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gizli tanık kodlamaları, Polis Koleji ve GBF'nin kapatılması kararını haklı çıkardı
Güncel

Gizli tanık kodlamaları, Polis Koleji ve GBF'nin kapatılması kararını haklı çıkardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Polis Akademisindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gizli tanıkların kodlamaları, kapatılan Polis Koleji ile Güvenlik Bilimleri Fakültesinden (GBF), FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle atılan 2 bin 146 öğrenciden 2 bin 120'sinin terör örgütüne 'tam bağlı' olduğunu ortaya koydu.

AA07.02.2020  15:32 - Güncelleme: 07.02.2020  15:32

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2015 yılında kabul edilen İç Güvenlik Paketi kapsamında kapatılan Polis Koleji ve Güvenlik Bilimleri Fakültesinden ilişikleri kesilen öğrencilerle ilgili gizli tanıkların yaptığı kodlama ve verdikleri ifadeler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Gizli tanıkların 1'den 5'e kadar rakamlarla yaptığı kodlama sonucu, FETÖ ile ilgisi olduğu gerekçesiyle ilişiği kesilen 2 bin 146 öğrenciden 2 bin 120'sinin terör örgütüne "kayıtsız şartsız, tam bağlı" olarak adlandırılan 5. kategoride yer aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Balıkesir, Bursa, Tokat, Isparta ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan ilk operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü ve örgütle ilişkisi belirlenen diğer eski polis adayı öğrenciler için de operasyonlar düzenleneceği bildirildi.

TBMM Genel Kurulunda 2015'te kabul edilen ve kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Polis Koleji ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi kapatılmış, yerine Polis Amirleri Eğitim Merkezi kurulmuştu.

Elazığ'daki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif
Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif

Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı
Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı

Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.