GKRY, KKTC'nin teklifini reddetti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi'nin (KKTC) 'Sondaj Ortak Komisyonu Kurulması' teklifini reddetti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi'nin (KKTC) 'Sondaj Ortak Komisyonu Kurulması' teklifini reddetti.
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