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GKRY orman yangınlarıyla boğuşuyor! KKTC'den yardım teklifi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde devam eden orman yangınları için yardım teklifinde bulundu.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 23:50 - Güncelleme:
GKRY orman yangınlarıyla boğuşuyor! KKTC'den yardım teklifi
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KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY'deki orman yangınlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Tatar, "Limasol'a bağlı köylerde bugün meydana gelen ve hala kontrol altına alınamayan orman yangını nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin tahliye edilmek zorunda kalınması hepimizi üzmüştür." ifadelerini kullandı.

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İnsan hayatını ve çevreyi tehdit eden bu tür afetler karşısında, insani sorumluluk gereği, yangınla mücadeleye katkı sağlamaya hazır olduklarını ilgili yerlere ilettiklerini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Yangınla mücadeleye ilişkin destek ve yardım teklifimiz BM'ye ulaştırılmıştır. Aynı zamanda Özel Temsilcim ve Teknik Komiteler Koordinatörüm, Rum muhataplarıyla doğrudan temasa geçmiş, ilgili teknik komite mekanizması vasıtasıyla ihtiyaç duyulması halinde ekipman, personel ve teknik katkı sunulabileceğini bildirmiş, ekiplerimizin hazır durumda bekletildiğini ifade etmişlerdir. Yaşanan felaketin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyor, zarar gören bölgelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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