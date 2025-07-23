GKRY orman yangınlarıyla boğuşuyor! KKTC'den yardım teklifi

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY'deki orman yangınlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Tatar, "Limasol'a bağlı köylerde bugün meydana gelen ve hala kontrol altına alınamayan orman yangını nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin tahliye edilmek zorunda kalınması hepimizi üzmüştür." ifadelerini kullandı.

İnsan hayatını ve çevreyi tehdit eden bu tür afetler karşısında, insani sorumluluk gereği, yangınla mücadeleye katkı sağlamaya hazır olduklarını ilgili yerlere ilettiklerini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Yangınla mücadeleye ilişkin destek ve yardım teklifimiz BM'ye ulaştırılmıştır. Aynı zamanda Özel Temsilcim ve Teknik Komiteler Koordinatörüm, Rum muhataplarıyla doğrudan temasa geçmiş, ilgili teknik komite mekanizması vasıtasıyla ihtiyaç duyulması halinde ekipman, personel ve teknik katkı sunulabileceğini bildirmiş, ekiplerimizin hazır durumda bekletildiğini ifade etmişlerdir. Yaşanan felaketin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyor, zarar gören bölgelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."