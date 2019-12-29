Göç edenlerin soğuğa karşı vazgeçilmezi halılar Gaziantep’ten

29.12.2019 02:12 - Güncelleme: 29.12.2019 02:12

Gaziantepli sanayiciler, Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Türkiye’nin sınır hattı yakınlarına göç etmek zorunda kalan ve çadırlarda yaşayan sivillere, gıda ve temizlik malzemesinin yanı sıra halı yardımı da yapıyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Temsilcisi Tuncay Mengilli, yaptığı açıklamada, Suriye iç savaşının başladığı dönemden bu yana Gaziantepli sanayicilerin, bölgedeki mazlumların en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

YAŞAM KAYNAĞI

Halının çadırda önemli olduğuna değinen Tuncay Mengilli, “Halı neden önemli? En önemli sorun kış, soğuk. Çadırı tedarik ediyoruz ancak ısınmak, sıcak kalmasını sağlamak oldukça zor bir iş. Halı hemen hemen her çadırın vazgeçilmez tek yaşam kaynağı. Bazen minder bulamasanız da halının üzerinde bir aileyi yatırmak zorundasınız. Bu anlamda çok önemli. Hijyen yine Gaziantep’teki sanayicilerimizin ciddi anlamda destek olduğu bir alan. Özellikle çadırlar kışın çok fazla sel ve kış şartlarından dolayı ciddi bir sağlık sorunu oluşturuyor. Bu açıdan hijyen malzemesi konusunda bağışçılarımız çok ciddi destek oluyor” diye konuştu. Gaziantepli sanayicilerin söz konusu mazlum olunca muazzam yardımda bulunduğunu belirten Mengilli, “Yakın zamanda 10 tır destek yolladık. Bugün çıkacak tırımızda toplamda 8 bin metrekare halı gidecek. Bu yaklaşık bin 400 çadırın iç yaşam malzemesinin hazır hale gelmesi demek. Bu insanların yaşam mücadelesinin önemli bir kaynağını desteklemiş oluyorsunuz” ifadesini kullandı.