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  • Göç İdaresi, İmamoğlu'nun ''2,5 milyon yabancı var'' açıklamasına rakamlarla cevap verdi
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Göç İdaresi, İmamoğlu'nun ''2,5 milyon yabancı var'' açıklamasına rakamlarla cevap verdi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancının bulunduğunu bildirdi.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 18:59 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 19:15
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Başkanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "İstanbul ilinde sığınmacı, mülteci veya oturma izni almış 2,5 milyona yakın yabancı yaşadığı" yönündeki açıklamasının, İstanbul'daki gerçek durumu yansıtmadığını belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul ili genelinde ikamet izinli 644 bin 726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535 bin 25 ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde 2 bin 406 olmak üzere, tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde toplam 5 milyon 276 bin 471 yabancı bulunmaktadır."

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