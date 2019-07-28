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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 'deport' açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, ülkesine geri gönderilmesi halinde can güvenliği olmayan, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilecek hiçbir yabancının iade edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yayınlanan "Ölüme deport" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Haberde ismi geçen Uygur Türkü'nün, uzun dönem (süresiz) ikamet izni başvurusu şartlarını taşımadığı için reddedildiği ve kendisine tüm reddedilen ikamet başvuruları için kullanılan matbu tebligatın yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen şahıs sınır dışı edilmediği gibi hakkında sınır dışı kararı da bulunmamaktadır. Sınır dışı edilecek yabancıların muhafaza edildiği geri gönderme merkezlerine de alınmamış olup özgür olarak ülkemizde hayatını devam ettirmektedir. Şartlarını taşımadığı için uzun dönem ikamet izni başvurusu reddedilmiş olsa da kendisine uygun olan diğer ikamet izinlerine başvuru yapabileceği formda yazdığı gibi kendisine de izah edilmiştir. Ülkesine geri gönderilmesi halinde can güvenliği olmayan, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilecek hiçbir yabancının iade edilmesi söz konusu olmamış ve olmayacaktır."

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