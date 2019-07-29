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Göç İdaresi: Uygur Türkü anne ve iki çocuğunun Çin'e sınır dışı edildiği gerçeği yansıtmamaktadır

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, Uygur Türkü anne ve iki çocuğunun Çin'e sınır dışı edildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

  • AA
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, Uygur Türkü anne ve iki çocuğunun Çin'e sınır dışı edildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
 
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında Uygur Türkü anne ve iki çocuğunun Çin'e sınır dışı edildiğine dair haberlerin yayınlandığı hatırlatıldı.
 
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 4. maddesinde düzenlenen "Geri Gönderme Yasağı" çerçevesinde Uygur Türkleri'nin sınır dışı edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"21 Mayıs'ta Birinci Derece Askeri Yasak Bölge sınırları içerisinde Suriye Arap Cumhuriyeti istikametinden ülkemize eşi ve iki çocuğuyla yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken ve üzerinde pasaport ve ikamet izni belgesi olmadan yakalanan şahsın uyruğuyla ilgili şüphe üzerine, yürütülen uyruk tespit çalışmaları kapsamında Tacikistan uyruklu olabileceği değerlendirilerek şahısla ilgili olarak Tacikistan Büyükelçiliği görevlileriyle iletişime geçilmiş ve Tacikistan yetkililerince bahse konu yabancının Tacikistan uyruklu 19 Mart 1998 doğumlu Rahıma Ahmadova olduğu bildirilmiştir." 
 
Rahıma Ahmadova'nın Tacikistan vatandaşı olduğunun teyit edilmesi üzerine, Tacikistan Ankara Büyükelçiliğince  seyahat belgesi düzenlendiği bildirilen açıklamada, Rahıma Ahmadova'nın refakatinde bulunan 2015 doğumlu Hılol Shehınur, 2018 doğumlu Barno Abdullah ve eşi Tacikistan uyruklu 1996 doğumlu Abdulloh Ahmadov ile 18 Haziran'da İstanbul Havalimanı'ndan Tacikistan'a sınır dışı edildiği kaydedildi.
 
Açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yayınlanan Uygur Türkü anne ve iki çocuğunun Çin'e sınır dışı edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu olan şahıs hakkında Genel Müdürlüğümüzce bahse konu olan ülkeye herhangi bir sınır dışı işlemi tesis edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

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