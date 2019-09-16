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Göcek’te lüks yat cayır cayır yandı

Muğla Göcek’te bağlı bir yatta sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm yatı saran alevler lüks yatı kullanılamaz hale getirdi. Yatta bulunan yaklaşık 10 kişi ise denize atlayarak canlarını kurtardı.

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Yangınsa sabah saat 6,15 sıralarında meydana geldi. Yatın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden yattakiler, yangını söndürmede başarılı olamayınca bu defa canlarını kurtarmak için denize atladılar. Kıyıda bağlı olan 25 metre boyundaki yat, halatlarının da yanması sonucu kıyıdan denize doğru yanarak sürüklendi.
 
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangında can kaybının olmadığı belirtildi.

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