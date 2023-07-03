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Göçmen kaçakçılarına operasyon! 2 kişi tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılarına operasyon! 2 kişi tutuklandı
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Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 26 Haziran-2 Temmuz'da gerçekleştirilen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda bir araca el konuldu.

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