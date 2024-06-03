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Göçmen kaçakçılarına operasyon! 23 şüpheliden 18'i tutuklandı

Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılarına operasyon! 23 şüpheliden 18'i tutuklandı
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Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli, 6 ay süren çalışmanın ardından Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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