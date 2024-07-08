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  • Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 organizatör yakalandı
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Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 organizatör yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlerken, iki ilde 5 organizatörün gözaltına alındığı açıklandı.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 organizatör yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmada, örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen 5 şüpheli tespit etti.

Suç şebekesini çökertmek için geniş çaplı araştırma ve takip başlatan jandarma ekipleri, elde edilen deliller sonucunda şüphelileri yakalamak amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

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