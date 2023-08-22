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Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırılıyor! Firari 59 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van'da 59 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

IHA22 Ağustos 2023 Salı 12:23 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırılıyor! Firari 59 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Van İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, haklarında yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen operasyonda; 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 37'si tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

  • Göçmen kaçakçılığı
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