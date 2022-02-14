Göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:49 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:49

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda biri Afganistan uyruklu 9 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Suçta kullanılan 2 araca el konulurken, düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen 5 metruk yapı yıkıldı.