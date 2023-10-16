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Göçmen kaçakçılığına operasyon: 4 tutuklama

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılığına operasyon: 4 tutuklama
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Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 9-15 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

  • göçmen kaçakçılığı
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