İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5748
  • EURO
    28,8755
  • ALTIN
    1612.66
  • BIST100
    8520.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Göçmen kaçakçılığına operasyon: 6 gözaltı

Mersin merkezli yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'deki göçmen kaçakçılarıyla bağlantı kurarak düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla Avrupa ülkelerine gidişlerini organize ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılığına operasyon: 6 gözaltı
ABONE OL

Mersin ve Hatay'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Suriye'den deniz yoluyla Hatay'a, sonrasında kara yoluyla Mersin'e geldikleri tespit edilen, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitme arayışında olan düzensiz göçmenler ile göçmen kaçakçılığı yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Mersin ve Hatay'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Mersin kent merkezi ve Erdemli ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Şüphelilerin, Suriye'deki göçmen kaçakçılarıyla irtibata geçerek bağlantı kurdukları düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla farklı rotalar üzerinden Avrupa ülkelerine gidişlerini organize ettiklerinin anlaşıldığı bildirildi.

  • mersin
  • operasyon
  • göçmen kaçakçısı
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.