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Göçmen kaçakçılığında 8 zanlı tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılığında 8 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 9-15 Ocak'ta gerçekleştirilen 5 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • göçmen kaçakçılığı
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