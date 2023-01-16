Göçmen kaçakçılığında 8 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 9-15 Ocak'ta gerçekleştirilen 5 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.