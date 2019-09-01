Göçmen kuşlar gibi

Sayıları günden güne azalan konargöçerler, Toros Dağları eteklerinde varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Bu kültürü yaşatan ailelerden biri de Uçar ailesi. Kış mevsimini Mersin’in yaylalarında, yazı ise Konya’nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde geçiren konargöçerlerden Uçar ailesi, teknolojiden uzak, yaylalara kurdukları kıl çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Küçükbaş hayvanları için yılda iki kez yer değiştiren Uçar ailesi, nisan ayı sonunda yola çıktıkları Mersin’in Gülnar ilçesinden, yaz mevsimini geçirdikleri Hadim ilçesine 40 günde ulaştı.

YÜZLERCE YILLIK GELENEK

Anadolu’daki yüzlerce yıllık Yörük geleneğini sürdüren ve sayıları gittikçe azalan Sarıkeçili Yörüklerinden 6’sı yetişkin, 2’si çocuk 8 kişilik Uçar ailesi, Hadim’de 4 ayrı kıl çadır kurdu.Geçimini hayvancılıktan sağlayan Uçar ailesinin yetişkin fertleri, yaklaşık bin 200 keçi ve oğlak besliyor. Ailenin yaşça küçük olanları ise işlerinde büyüklerine yardımcı olmaya gayret ediyor.