29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Göçmen kuşlar gibi

Sayıları günden güne azalan konargöçerler, Toros Dağları eteklerinde varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Kışı Mersin yaylalarında, yazı ise Konya’nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde geçiren Uçar ailesi de teknolojiden uzak, yaylada kurdukları kıl çadırlarda yaşıyor. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sayıları günden güne azalan konargöçerler, Toros Dağları eteklerinde varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Bu kültürü yaşatan ailelerden biri de Uçar ailesi. Kış mevsimini Mersin’in yaylalarında, yazı ise Konya’nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde geçiren konargöçerlerden Uçar ailesi, teknolojiden uzak, yaylalara kurdukları kıl çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Küçükbaş hayvanları için yılda iki kez yer değiştiren Uçar ailesi, nisan ayı sonunda yola çıktıkları Mersin’in Gülnar ilçesinden, yaz mevsimini geçirdikleri Hadim ilçesine 40 günde ulaştı. 

YÜZLERCE YILLIK GELENEK

Anadolu’daki yüzlerce yıllık Yörük geleneğini sürdüren ve sayıları gittikçe azalan Sarıkeçili Yörüklerinden 6’sı yetişkin, 2’si çocuk 8 kişilik Uçar ailesi, Hadim’de 4 ayrı kıl çadır kurdu.Geçimini hayvancılıktan sağlayan Uçar ailesinin yetişkin fertleri, yaklaşık bin 200 keçi ve oğlak besliyor. Ailenin yaşça küçük olanları ise işlerinde büyüklerine yardımcı olmaya gayret ediyor.     

MSB´den ´´Büyük Taarruz´´ özel videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

IKBY, İsrail askeri üssü olduğu iddialarını yalanladı

IKBY, İsrail askeri üssü olduğu iddialarını yalanladı

Rusya'da binlerce kişi seçimleri protesto etti

Rusya'da binlerce kişi seçimleri protesto etti

Özbekistan'da"af" ilan edildi

Özbekistan'da'af' ilan edildi

Bakanlardan "Eren Bülbül" için sosyal medya zinciri

Bakanlardan 'Eren Bülbül' için sosyal medya zinciri

Falcao transferinde mutlu son

Falcao transferinde mutlu son

'AB taahhütlerini uygulamazsa İran üçüncü adımı atacaktır'

'AB taahhütlerini uygulamazsa İran üçüncü adımı atacaktır'

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Hayvan çiftliğinde yangın çıktı

Hayvan çiftliğinde yangın çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Bakanlık görüntüleri paylaştı: Mehmetçik böyle imha etti

Bakanlık görüntüleri paylaştı: Mehmetçik böyle imha etti

İşte o an! Denizle böyle buluştular

İşte o an! Denizle böyle buluştular

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

Zamana meydan okuyorlar: Görenleri büyülüyor

Zamana meydan okuyorlar: Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA