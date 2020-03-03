Son dakika... Bakan Soylu: Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.
AA03 Mart 2020 Salı 09:36 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 09:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" dedi.