Göçmenler için iki önlem paketi devreye sokuldu! Sonbaharda dönüşler hızlanıyor

Türkiye, kaçak göçmenler ve sığınmacılar için iki ayrı önlem paketini uygulamaya koydu. Alınan bu önlemlerin yanı sıra Suriye'de, Türkiye ve Katar'ın yaptığı kentin yapımının tamamlanması sonbahar aylarından itibaren geri dönüşü hızlandıracak. İki paket kapsamında atılacak adımlar şöyle:



DENETİMLER ARTTI

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kaçak göçmen ve sığınmacılar ile ilgili kontrol ve denetimler arttırıldı.

ANINDA SINIR DIŞI

Sabah'ın haberine göre; Güvenlik birimlerinin kontrolleri sırasında tespit edilen, Türkiye'de kaydı olmayan kaçak göçmenler toplama merkezlerine gönderiliyor. Buradan da ülkeleri ile temasa geçilip sınır dışı ediliyor. Son iki ay içinde yapılan operasyonlarda 35 bin 797 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 16 bin 18'i sınır dışı edildi. 19 bin 502 göçmenin de geri gönderme merkezindeki işlemleri devam ediyor. Organizatörlere yönelik düzenlenen 2 bin 27 operasyonda, bin 124 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 245 kişi tutuklandı, 165'ine adli kontrol kararı verildi.

İKAMET ETTİKLERİ ŞEHİR DIŞINA ÇIKAMAYACAKLAR

Türkiye'de geçici sığınmacı statüsünde bulunan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illerde ikametleri zorunlu olacak; istedikleri zaman istedikleri şehre gidemeyecekler. Sığınmacılar, yaşadıkları şehrin dışına çıkmak istiyorsa özel izin alacak. İzinsiz başka yerlere gidenler ise ülkelerine geri gönderilecek. Ayrıca 5 kişiden fazla gruplar halinde dolaşmamaları yönünde uyarılar yapılacak.

GERİ DÖNÜŞLER HIZLANACAK

Gerek alınan bu önlemler gerekse Türkiye ve Katar'ın, Suriye'de kurduğu şehrin tamamlanması ile birlikte geri dönüşlerin hızlanması bekleniyor. Özellikle önümüzdeki ekim ve kasım aylarından itibaren Suriye'ye dönüşlerin iyice artacağı belirtiliyor.

1 MİLYON KİŞİ YAŞAYACAK

Türkiye ve Katar tarafından yürütülen proje kapsamında geçen Nisan ayında Cerablus'ta 5 bin evin temeli atıldı. Burada toplamda 28 bin 681 konut yapılacak ve yepyeni bir şehir kurulacak. Evler 60, 80 ve 100 metrekare olarak planlandı. Yeni kurulan şehrin etrafına sanayi tesisleri kurulacak. Okullar, hastaneler yapılacak. Proje tamamlandığı yaklaşık 1 milyon kişinin ülkesine geri dönüp burada yaşamayacağı düşünülüyor.