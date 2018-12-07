Göçmenlerle kaçmaya çalışan PKK'lılar yakalandı
Kırklareli’nde kaçak göçmenlerle birlikte yurt dışına kaçmaya çalışan ve PKK üyesi oldukları iddia edilen şahıslar yakalandı.
- İHA
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü sınırlarında bulunan TEM otoyolu gişelerinde jandarma ekiplerinin devriyesi faaliyeti esnasında M.F. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu.
Araçta yapılan kontrolde J.O, Z.A.A, K.B. ve H.Ş isimli 4 kişi ile kimlik belgeleri bulunmayan 2 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Araçta 1 adet bot, 2 adet bota ait kürek ve 1 adet pompa ele geçirildi. Yabancı uyruklu şahıslar yaklaşık 2 ay önce Van üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye giriş yaptıklarını söyledi. Ayrıca şüphelilerden Z.A.A, H.Ş. ve J.O.'nun PKK terör örgütü kapsamında devam eden davaların bulunmasından dolayı yurt dışına kaçma girişimlerinde olabilecekleri değerlendirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatı ile soruşturma başlatılarak M.F, J.O, Z.A.A, K.B. ve H.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.
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