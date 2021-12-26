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Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kanalizasyon borusu döşedikleri sırada toprak kayması nedeniyle toprak altında kalan işçi 25 yaşındaki Ferhat Doğan, hayatını kaybetti.

DHA26 Aralık 2021 Pazar 00:06 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 00:06
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Olay, saat 18.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Sitede işçi olarak çalışan Ferhat Doğan, kanalizasyon borusu döşemek için yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura girdi. Doğan, iddiaya göre, ASKİ'den izin alınmadan yapılan çalışma sırasında toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı .Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasında Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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