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Göçük altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı

İstanbul Sultangazi'de alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi arkadaşları tarafından kurtarıldı

DHA07 Temmuz 2020 Salı 09:59 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 09:59
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Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2243 Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana geldi. İnternet hattı çalışması yapıldığı sırasında göçük oluştu. Çalışma yapan işçi toprak altında kaldı. Bir süre toprak altında mahsur kalan işçi, arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya ilişkin araştırma başlattı.

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