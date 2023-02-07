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Göçük altındakileri arayıp dalga geçmişlerdi: Gözaltına alındılar

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından “Discord” üzerinden enkaz altındaki insanları arayan ve yardım getiriyormuş gibi yaparak dalga geçen üç kişi gözaltına alındı.

7 Şubat 2023 Salı 05:54 - Güncelleme:
Göçük altındakileri arayıp dalga geçmişlerdi: Gözaltına alındılar
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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada yayınlanan provokatif paylaşımlarla ilgili operasyon düzenlendi.

"Discord" üzerinden yayın açarak enkaz altında kalan insanları arayan ve yardım getiriyormuş gibi yaparak dalga geçen, hatta küfürler eden üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre, Tekirdağ Çorlu'da gözaltına alınan ve Mustafa Kemal Atatürk'e küfür ettiği videosu da ortaya çıkan Selman Altunbaş isimli kişiye sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Kimlikleri tespit edilen iki kişinin daha arandığı ifade edildi.

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