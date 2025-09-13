İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göçükte zamanla yarış sürüyor! Vali Cankaloğlu: İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz
Güncel

Göçükte zamanla yarış sürüyor! Vali Cankaloğlu: İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz

Denizli'de bulunan madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu işçilerin durumu hakkında yaptığı açıklamada 'Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. Bir arkadaşımız diz altına, diğer arkadaşımız ise beline kadar gömülü vaziyette. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz.' dedi.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 12:10 - Güncelleme:
Göçükte zamanla yarış sürüyor! Vali Cankaloğlu: İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz
ABONE OL

Denizli'nin Acıpayam İlçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen henüz kurtarılamadı.

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

- OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, ekiplerin çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Mahsur kalan işçileri canlı ve sağlıklı çıkarmak için ilk andan itibaren iletişim halinde olduklarını belirten Cankaloğlu, "Ekiplerimiz, ilk andan itibaren de konuşuyorlar. Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz. Şu an için bir arkadaşımız diz altına, diğer arkadaşımız ise beline kadar gömülü vaziyette. Bir arkadaşımızı bacağına gelen taşı aldığımız zaman, diğer arkadaşımızı da önündeki malzemeleri alarak çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Cankaloğlu, "Olay tazeliğini koruduğu için arkadaşları ilk önce bizim sağ salim çıkarmamız gerekiyor. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek." dedi.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

  • maden göçüğü
  • mahsur kalan işçi
  • denizli maden kazası
  • göçük
  • maden işçis

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.