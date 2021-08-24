İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2021 Salı / 16 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4229
  • EURO
    9,8984
  • ALTIN
    489.016
  • BIST100
    1465.89
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göçün önüne geçecek, 1,3 milyon liralık destek verildi
Güncel

Göçün önüne geçecek, 1,3 milyon liralık destek verildi

Erzincan'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile İliç Kaymakamlığı arasında 'İliç Kadın Mesleki Eğitim ve Yaşam Alanı' projesinin destek sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında ilçedeki kadınların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen projede, uzun vadede hem bölgesel yoksulluk hem de göç gibi sorunların önüne geçilebileceği öngörülüyor.

AA24 Ağustos 2021 Salı 18:39 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 18:39
ABONE OL

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'ndan yapılan açıklamaya göre, ajansın 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan proje için imza töreni düzenlendi.

Törene, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu katıldı.

Kaymakamlığa bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülecek ve yaklaşık 1,3 milyon liralık projenin 1,1 milyon lirası KUDAKA tarafından karşılanacak.

Kurulacak tesisler ve düzenlenecek eğitimlerle ilçe kadınları hem iş gücüne katkı sağlayabilecek hem de kendi işlerini kurabilecek. Bunun yanı sıra proje ile üretilecek yöresel ürünlerin satışı için hazırlanacak mekanda yerel ürünlerin pazarlanması ve ekonomik rekabetin içinde yerini alması sağlanacak.

Ekonomi ve sosyal yapıya katkı sunacağı değerlendirilen projede, oluşturulacak tesis için atıl durumda olan binalar tadilattan geçirilerek kullanıma uygun hale getirilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.