Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Burgazlıoğlu: Dünyada her gün 20 bin kişinin hava kirliliği yüzünden hayatını kaybediyor

Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonu, astım ve KOAH’ta artış olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, Türkiye’deki hava kirliliği değerlerinin Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği standartların üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Dünyada her gün 20 bin kişinin hava kirliliği yüzünden hayatını kaybettiğinin altını çizen Burgazlıoğlu, "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2050 yılında hava kirliliğinin dünya genelinde birinci ölüm sebebi olacağını öngörmektedir. Hava kirliliğine bağlı gelişen ölümlerin yaklaşık yarısı trafik kirliliği, kömürlü termik santraller, ısınma, orman yangınları, hafriyat kazıları ve çöl kumları gibi dış ortam hava kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca hava kirliliği kansere sebebiyet veriyor” dedi.

Erken ölümlerin en yüksek oranda olduğu ülkelerden biri Türkiye

Burgazlıoğlu, “Türkiye’de hava kirliliği değerleri, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün sağlığın korunması için belirlediği standart sınır değerlerin oldukça üzerindedir. Verilere göre, Avrupa’da hava kirliliğine bağlı erken ölümlerin en yüksek oranda olduğu ülkelerden biri Türkiye. Avrupa Çevre Ajansı (EEA) verilerine göre, Türkiye’de şehirlerde yaşayan nüfusun yüzde 97,2’si sınır değerlerin üzerinde partikül maddeye (PM) maruz kalmaktadır ve 2010 yılında Türkiye’de dış ortamda partikül madde ve ozona maruz kalma sebebiyle yaklaşık 28 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Iğdır, Batman, Afyon, Osmaniye, Gaziantep ve Siirt, Türkiye’nin en kirli 6 ili olarak dikkat çekiyor” diye konuştu.

Hava kirliliğinin insan sağlığına değişik derecelerde zarar verdiğini ifade eden Burgazlıoğlu,“Solunum, kalp ve dolaşım, üreme, sinir sistemi üzerine tesiri bulunmaktadır. Solunum sistemi üzerine olan etkilerine bakıldığında hava yolu tahrişi, akciğer fonksiyonlarında azalma, üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları, astım ve KOAH dikkati çekiyor.

Bu kronik hastalıklar sebebiyle hastaneye başvurular, hastanede yatışlar ve akciğer kanseri riskinde artış var” şeklinde konuştu.