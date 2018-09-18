Gök bilimciler, bir nötron yıldızında olağan dışı kızıl ötesi emisyon yayılımı olduğunu belirledi Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Pennsylvania Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ile Türkiye'nin Sabancı Üniversitesinden bilim insanları, 'RX J0806.4-4123' adlı nötron yıldızının kızıl ötesi ışınlarının 28 milyar kilometre mesafeye kadar yayıldığını gözledi.