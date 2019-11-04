22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7058
  • 6,3779
  • 278.088
  • 99329.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey Ege'deki lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada-Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00'de yapılması planlanan sefer ile Kabatepe'den saat 09.00'da gerçekleştirilecek olan tarifeli seferler yapılmadı. Gün içinde Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00'deki feribot seferleri de yapılmayacak.
 
Geyikli-Bozcaada ve Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferleri ise devam ediyor.

Rusya’da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Dünyanın en tehlikeli körfezi: 9 denizci kaçırıldı

Dünyanın en tehlikeli körfezi: 9 denizci kaçırıldı

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Tezgahta kimyasal endişe: Önce nar şimdi de ıspanak

Tezgahta kimyasal endişe: Önce nar şimdi de ıspanak

Kraliyet ailesini dolandırdılar

Kraliyet ailesini dolandırdılar

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı
 

POPÜLER HABERLER

İsrail basını itiraf etti: Askerimiz o Filistinliye eğlence için ateş etti!

İsrail basını itiraf etti: Askerimiz o Filistinliye eğlence için ateş etti!

Hayvanların içinizi ısıtacak dostlukları

Hayvanların içinizi ısıtacak dostlukları

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA